Yalova'da su hattında köpüklenme olayına karışan 3 şüpheliye 5'er yıl hapis

Yalova'da 29 Ocak 2025 tarihinde içme suyu hattında meydana gelen köpüklenme olayıyla ilgili yargılanan 3 sanık, kişilerin hayatını tehlikeye sokma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda sanıklar zehirlenme iddialarını reddetti.

Yalova'da 29 Ocak 2025 tarihinde içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde yargılanan 3 sanık 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Ocak 2025 tarihi akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Olayla ilgili eski Kurtköy Muhtarı Y.T., S.A. ve G.K.'nin Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davada "içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Davada sanıklar suçlamaları reddetti. Mütalaasını açıklayan savcı ise "şantaj", "tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürme", "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti 3 sanığa, suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı nedeniyle 5 yıl hapis cezası verdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
