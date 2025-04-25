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Yalova'da Husumet Cinayeti Girişimi: 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Yalova'da Husumet Cinayeti Girişimi: 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Yalova'da bir genci evinin önünde darbederek bıçakla yaralayan 4 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da husumetlisi oldukları genci evinin önünde darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde dün 23.15'te Yağız Karataş (20), evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yerde tekmelenen genç kalçası ve bacağından bıçaklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yağız Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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