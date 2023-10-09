Yalova'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Yalova'da bir binanın bahçesine girerek bisiklet çalan hırsızın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova'da başına çarşaf geçirerek adeta hayalete benzeyen hırsızın binanın bahçesine girerek bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokak'a dadanan hırsızlar vatandaşları illallah ettirdi. Bir hafta içinde iki bisikletin çalındığı binada son yaşanan hırsızlık olayı görüntülerine bakan vatandaşlar şaştı kaldı. Hırsızlığın yaşandığı binanın yan tarafında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın bahçe kısmı önünde 2 kişi gözüküyor. Bir kişi uzakta dururken başına çarşaf geçiren zanlı ise binanın içine girerek bahçedeki F.E'ye ait bisikleti olarak bölgeden uzaklaşıyor.

Polis hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - YALOVA