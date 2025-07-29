Yalova'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı

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Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, kent genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havai fişek kullanımını yasakladı. Yasak, 28 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu kent genelinde havai fişek kullanımını yasaklandı.

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, il genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, Yalova İli sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi." denildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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