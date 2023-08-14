Yalova'da hafriyat kamyonu inşaat temeline devrildi

Yalova'da bir inşaat temelinde çalışma yapan hafriyat kamyonu, toprağın çökmesiyle temelin içine devrilerek ters döndü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bir binanın temel kazısı sırasında 77 DP 688 plakalı hafriyat kamyonu üzerinde durduğu toprağın çökmesi sonucu temele devrildi. Araç düştüğü temelde ters dönerken, toprağın çöktüğünü fark eden sürücünün araçtan hızla çıktığı ve kazada yara almadığı öğrenildi. - YALOVA