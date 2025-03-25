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Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
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Yalova'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova ve çevre illerde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda Yalova'ya düzensiz göçmenleri getiren, "şok evi" diye tabir edilen yerlerde barındıran, illegal yollardan Avrupa ülkelerine gönderen ve aracılık eden, "havala" sistemini kullanarak haksız kazanç elde eden 6 şüpheli yakalandı.

Z.O., A.K., M.M., E.S., G.A. ve S.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon TL değerinde nakit para, çok miktarda dijital materyal, ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

Haklarında "Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Z.O., A.K., M.M. ve E.S. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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