Yalova'da Gasp Olayında 4 Kişi Tutuklandı

Yalova'da 2024 yılında bir kişinin başına tabanca dayayarak 980 lirasını gasp eden 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. 2024 yılında darp edilerek başına silah dayandı ve 980 lirası gasp edildi. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri tespit ederek, ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan F.K., C.F., M.T. ve N.M.Y. tutuklanırken, S.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA