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Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, sim kartlar, hesap defterleri, kurusıkı tabanca, para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. 6 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçu ile yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde mağdur kadınları kente getirerek Yalova ve çevre illerde fuhuş yaptırdığı tespit edilen D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y.'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 87 kişinin ifadesi alındı. Operasyonda 6 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarılarak gerekli işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.B., E.B, A.İ. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Yalova Güncel Polis

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