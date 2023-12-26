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Yalova'da Filistin'e Destek Eylemi

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Yalova'da bulunan köprülü kavşağın üzerine çıkan bir grup, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi. Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye pankartla selam gönderen grup, İsrail'i protesto etti.

Yalova'da bulunan köprülü kavşağın üzerine çıkan bir grup, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Yalova Dörtyol mevkiinde bulunan köprülü kavşakta gerçekleşen eylemde bir grup üzerinde, "Yalova'dan Ebu Ubeyde'ye bin selam" yazılı pankart astı. Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye pankartla selam gönderen grup, ellerinde Filistin bayrağı sallayarak İsrail'i protesto etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren grup bir süre sonra eylemini sonlandırdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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