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Yalova'da Feribot Kontrol Kulübesine Çarptı, Yaralılar Var

Yalova'da Feribot Kontrol Kulübesine Çarptı, Yaralılar Var
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Yalova'da İstanbul Deniz İşletmeleri'ne ait bir arabalı feribot, iskelenin kontrol kulübesine çarparak sarsıntıya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı yolcular hafif yaralandı.

Yalova'da İstanbul Deniz İşletmeleri İDO'ya ait arabalı feribot yanaşmaya çalışırken kontrol kulübesinin betonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle feribotun içinde ayakta olan çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda her hangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot saat 15.00'te Yalova iskelesine yanaşacakken kontrolden çıkıp iskelenin köşesindeki kontrol memurlarının odasının bulunduğu kulübenin betonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda aşağıya inmek için feribotun içinde ayakta bekleyen çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri görüldü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yolcular kontrollü bir şekilde feribottan tahliye edilirken yaralı yolcuların ambulanslarda tedavileri yapıldı. Kazanın dalgınlık sebebiyle yaşandığı iddia edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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