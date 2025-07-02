Yalova'da Feci Trafik Kazası: İşçi Saniyelerle Kurtuldu

Yalova'da Feci Trafik Kazası: İşçi Saniyelerle Kurtuldu
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Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yol kenarında çalışan bir işçi, park halindeki aracın çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında çalışan bir işçi ise saniyelerle ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Çınarcık karayolu Koru beldesi mevkiinde Armutlu istikametine ilerleyen kamyonet ara yoldan çıkan ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırsa da kazadan kaçamadı. Kamyonet önce yola atlayan hafif ticari araca sonrasında ise park halindeki başka bir kamyonete çaptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet de önündeki yine park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Öte yandan kaza sırasında yol kenarında çalışan süs bitkisi firması işçisi ise park halindeki aracın kendisine çarpması sonucu yere savruldu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. El arabasıyla kamyonete yük taşıyan işçi kaza sırasında saniyelerle ölümden döndü. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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