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Yalova'da eşini darp eden şahıs Kastamonu'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da tartıştığı eşini darp eden şahıs, Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Yalova'da tartıştığı eşini darp eden şahıs, Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'da tartıştığı eşini darp eden T.K., kayıplara karıştı. Şahsın Kastamonu'nun Cide ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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