Yalova'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 276 Sürücüye Cezai İşlem

Yalova'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 276 Sürücüye Cezai İşlem
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Yalova'da yapılan dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürücüsüne toplam 598 bin 92 lira para cezası kesildi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen denetimlerde, kırmızı ışık ihlalleri dikkat çekti.

Yalova'da polis tarafından haziran ayı içinde yapılan dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürücüsüne toplam 598 bin 92 lira para cezası kesildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerin trafik kurallarına hassasiyetinin arttırılması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler araç sürücülerine yönelik 1-18 haziran tarihleri arasında dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 276 araç sürücüsüne toplam 598 bin 92 TL tutarında cezai işlem uygulandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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