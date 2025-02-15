Yalova'da Döviz Bürosu Önünde Düşürülen Parayı Çalan Şahıs Yakalandı

Yalova'da döviz bürosu önünde yere düşürülen bin 530 doları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki N.B. adlı kadın, 12 Şubat 2025 tarihinde Fatih Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna giderek elindeki parayı bin 530 dolar yaptırdı. Daha sonra dövizciden çıkan kadın, dolarları işyerinin önünde düşürdü. Ardından bankaya gittiğinde dolarların yanında olmadığını fark eden N.B, döviz bürosuna geri döndü. Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede dolarları yerde gören ve eğilerek alan bir kişi parayı cebine koyduktan sonra Hürriyet Sokak'a girerek gözlerden kayboldu.

N.B. yaşanan durum üzerinde polise giderek şikayetçi oldu. Polis KGYS kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntüleri izlenerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.R.D isimli yaşı küçük şahıs, müştekiye ait olduğu tespit edilen 900 dolar ile yakalayarak gözaltına aldı. 900 dolar ise sahibine teslim edildi. Yakalanan yaşı küçük şahıs Çocuk Şube Müdürlüğümüz tarafından adli mercilere sevk edildi. - YALOVA