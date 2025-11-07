Haberler

Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 100 Bin Dolarla Yakalandı

Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 100 Bin Dolarla Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da dükkan satın almak isteyen bir vatandaş, kendisini Z. olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 100 bin dolar dolandırıldı. Polis, şüpheli T.K.'yı yakalayarak tutukladı.

Yalova'da dükkan satın almak isteyen bir vatandaşı 100 bin dolar dolandıran şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin TL ile birlikte yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Çınarcık ilçesinde satılık bir dükkan için F.Ç., kendisini Z. olarak tanıtan şahısla 100 bin dolar karşılığında anlaştı. 5 Kasım tarihinde dükkan için istenilen parayı hazırlayan F.Ç, dükkan önünde şüpheliyle görüştükten sonra içinde 100 bin dolar olan çantayı zanlıya teslim etti. Dolarları kontrol etmek için bankaya gideceğini belirterek F.Ç'nin yanından ayrılan şahıs, daha sonra telefonlarını açmadı. Dolandırıldığını fark eden F.Ç., durumu polise bildirdi.

Sahte plakayı bozuk stop lambası tespit ettirdi

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahsın beyaz renkli sahte 34 plakalı araçla olay yerine geldiğini belirledi. Kamera görüntülerinden stop lambasının yanmamasından dolayı plakasını değiştirdiği belirlenen zanlının T.K. olduğu belirlendi. Zanlının aracı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bırakıp, başka bir araçla buradan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gittiği tespit edildi. Zanlı, aynı gün Gölcük'te 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin TL para ile birlikte yakalandı. "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından adli mercilere sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.