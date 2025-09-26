Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası: 6 Tutsakla 38 Sanık Yargılanıyor

Yalova merkezli Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı davasında 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen devre mülk dolandırıcılığı davasının 4. celsesinde, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul, Adana, Aydın, Kütahya ve Balıkesir illerinde düzenlene operasyonlar sonucu yakalanan tutuklu sanıklar, Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Kaan Karadereli, Aral Sarıtürk ve Koray Öngen hazır bulundu. Yaprak Dökümü dizisindeki Ahmet rolüyle tanılan ünlü oyuncu Yusuf Atala, Çağatay Kermen Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanıkların dinlendiği celsede suçsuz olduklarını belirterek salı verilmelerini isteyen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veridi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - YALOVA