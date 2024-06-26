Yalova'da Denizde Boğulan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yalova'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akasya Plajı'na ailesiyle denize giden Muhammed Rüzgar Tunç (8), denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çevredeki vatandaşlar ve ailesinin yardımıyla çıkarılan minik çocuk bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA