Yalova'da DEAŞ Üyesi Rus Şahıs Yakalandı

Yalova'da DEAŞ Üyesi Rus Şahıs Yakalandı
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Yalova'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Rus uyruklu R.M.K., jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Yalova'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rusya uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Rusya uyruklu R.M.K.'yi Merkez ilçede düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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