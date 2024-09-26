Yalova'da DEAŞ Üyesi 2 Hükümlü Yakalandı

Yalova'da jandarma tarafından haklarında DEAŞ'a üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütüne üye olmak (DEAŞ) suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. şahısların adres bilgilerine ulaşıldı. Yalova Merkez ilçe Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde TEM, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyonda Mersin 1.Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

2 hükümlü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Hükümlüler sonrasında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YALOVA