Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Gözaltında

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütü DEAŞ'ta bir dönem faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan F.K.E.I. ve A.M.M.E.'yi ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler haklarında yürütülen adli işlemlerin tamamlanması ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - YALOVA