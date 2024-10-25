Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Çocuk ve Kadınlara Yönelik Eğitim Faaliyetleri

Yalova'da Çocuk ve Kadınlara Yönelik Eğitim Faaliyetleri
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir eğitim yaşamı sürdürmesi amacıyla okul ve çevresinde alınan emniyet tedbirleri ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenledi. 26 Eylül-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 10 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde kişisel güvenlik, kadın acil destek uygulaması, siber suçlar ve narkotik konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, çocuk ve kadınlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma, çocukların eğitim ve öğretim yaşamlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri amacıyla okul ve çevresinde alınan emniyet tedbirlerinin yanı sıra çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini icra etmeye devam ediyor. Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü çerçevesinde 26 Eylül-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 10 okulda eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerde "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma", "Kadın Acil Destek Uygulaması" (KADES), "Siber Suçlar Hakkında Farkındalık ve Bilinçlendirme", "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" konularında bilgilendirme yapıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nın 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı süresince okullarda söz konusu eğitim faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

yalova

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.