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Yalova'da cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Yalova'da cinayet suçundan aranan F.G, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.G'nin Yalova'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Zanlı, adli makamların koordinesinde yapılan baskında gözaltına alındı ve tutuklandı.