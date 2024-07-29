Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yalova'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Vatan Caddesi Kocaçayır Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında binanın çatı katında bulunan 2 dairede maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA