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Yalova'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 4 Ton Sahte Zeytin Yağı ve 5 Ton Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Yalova'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 4 Ton Sahte Zeytin Yağı ve 5 Ton Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Yalova'da polis, düzenlediği operasyonlarda 3 bin 995 litre sahte zeytin yağı ve 5 ton 722 kilo kaçak nargile tütünü yakaladı. İki araçta yapılan aramalarda toplam 4 ton sahte zeytin yağı ele geçirilirken, olayla ilgili üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 995 litre sahte zeytin yağı ve 5 ton 722 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 77 ve 16 plaka iki araçta arama gerçekleştirdi. Aramada Tarım ve Orman Bakanlığınca toplatma kararı bulunan 404 adet 5 litrelik teneke içinde toplam 2 bin 20 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Polisin diğer bir çalışmasında ise Gaziosmanpaşa Mahallesinde depo olarak kullanılan iki ayrı yerde yapılan aramada 395 adet 5 litrelik teneke içinde toplam bin 975 litre sahte zeytinyağı ve 11 bin 444 pakette toplamda 5 ton 722 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan E.F., B.A. ve Ü.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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