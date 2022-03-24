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Yalova'da boya atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da boya atölyesinde korkutan yangın

Yalova'da boya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

YALOVA (İHA) - Yalova'da boya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinin ofis kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova'da boya atölyesinde korkutan yangın

Yalova'da boya atölyesinde korkutan yangın

Yalova'da boya atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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