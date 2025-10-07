Yalova'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vurularak Öldürüldü

Yalova'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Altınova ilçesinde. boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Belgin A. (39) ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla sokak ortasında eşine ateş etti. Önce eşini göğsünden vuran Özgür A., silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Özgür A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Öte yandan Genç kadının cenazesi, Karamürsel Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ