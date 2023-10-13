Yalova'da Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Yalova'da başına çarşaf geçirerek bisiklet hırsızlığı yapan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yalova'da başına çarşaf geçirerek adeta hayalete benzeyen ve bisiklet hırsızlığına karışan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüpheli adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokak'a dadanan hırsızlar vatandaşları bıktırdı. Bir hafta içinde iki bisikletin çalındığı binada son yaşanan hırsızlık olayı görüntülerine bakan vatandaşlar şaştı kaldı. Hırsızlığın yaşandığı binanın yan tarafında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın bahçe kısmı önünde başına çarşaf geçiren zanlı adeta bir hayalet gibi binanın içine girerek bahçedeki ait bisikleti olarak bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında polis 7 ikamet, 31 iş yeri ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına ait toplam 142 saat görüntü incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA