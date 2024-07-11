Yalova'da bir tır sürücüsü ölü bulundu

Yalova'da bir tır sürücüsü Mustafa Orçun aracının yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında aracını park eden bir tır sürücüsünü aracının yanında yere yığılmış şekilde gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri 48 yaşındaki Mustafa Orçun'un öldüğünü belirledi. Bölgeye polis ekipleri de sevk edilerek inceleme yapıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Orçun'un cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - YALOVA