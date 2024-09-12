Yalova'da bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yalova'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangını Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol atlına alarak söndürdü. - YALOVA