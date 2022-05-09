Yalova'da bilgilendirme stantları açıldı

YALOVA (İHA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirme adına açılan stantları gezdi.

7 Mayıs tarihinde başlayan Trafik Haftası etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. 13 Mayıs tarihine kadar sürecek olan etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri stantlar açtı.

Vali Erol stantları tek tek ziyaret ederek kurumların yaptıkları çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Ardından, sarhoşken çevreyi nasıl gördüğünü simüle eden gözlüğü takan Vali Erol, düz çizgide yürümeye ve penaltı atışı yapmaya çalıştı.

Tüm vatandaşları stantları gezmeye davet eden Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu "Trafik Haftası dolayısıyla bu etkinliği düzenledik. Hem yaya ve hem de sürücülere bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve paydaş böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız stantları ziyaret edecekler. Burada onlar için birçok etkinlik düzenledik. Yavrularımıza eğlenirken trafik kurallarını da öğreteceğiz. Açılan bu stantları gezmeye tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa