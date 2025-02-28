Yalova'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
Yalova-Bursa kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü bariyerlere çarpmasına rağmen yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu köprülü kavşak ayrımında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkarak sağlı sollu bariyerlere çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa