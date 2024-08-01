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Yalova'da Baba ve Oğlu Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (26) ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Baba ve oğul kaza yerinde feci şekilde can verdi. Bu sırada geriden gelen 11 yaşındaki kız çocuğu ise babasının ve kardeşinin gözleri önünde öldüğünü gördü.

Öte yandan kazanın yaşandığı kara yolunun hemen yanında araç altgeçidi olduğu ve ailenin burayı kullanmadığı öğrenildi.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yarılılar da hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen tır sürücü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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