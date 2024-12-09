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Yalova'da Arkadan Çarpma Kazası: 3 Yaralı

Yalova'da Arkadan Çarpma Kazası: 3 Yaralı
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Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık istikametinden gelen 34 AT 7345 plakalı otomobil, Yalova Termal yolu sapağındaki ışıklarda 61 LK 919 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan K.G., H.A. ve S.G., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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