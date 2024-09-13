Yalova'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Yalova'da jandarma tarafından "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Tehdit ve Hırsızlık" suçlarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası nedeniyle aranan S.Ş.'nin Bursa'dan Yalova'ya geleceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, "Jandarma Dedektifleri" olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timince Yalova İDO Feribot bölgesinde düzenlenen operasyonda, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Tehdit ve Hırsızlık" suçlarından aranan S.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ş., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - YALOVA