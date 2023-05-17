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Yalova'da alışveriş merkezi önünde 1 metrelik yılan yakalandı

Yalova'da alışveriş merkezi önünde 1 metrelik yılan yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da bir alışveriş merkezinin önünde görülen yılan, çıktığı ağaçta itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yalova'da bir alışveriş merkezinin önünde görülen yılan, çıktığı ağaçta itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde kaldırımda yılan gören vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ağaca çıkan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı alan ekipler, hayvanı doğaya bırakılması üzerine Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

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