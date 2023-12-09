Yalova-İzmit karayolu Kocaeli istikametinde seyreden bir otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yalova'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Kocaeli istikametinde seyreden Birkan Çelebiler (25), yönetimindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Araçta sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Çelebiler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA