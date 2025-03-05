Yalova'da Ahşap Ürünleri Tesisinde Yangın
Yalova'nın Kirazlı Sanayi Sitesi'nde yer alan ahşap ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı.
Yalova'da ahşap ürünleri üreten tesiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri üretim tesisinde CNC'den kesilen MDF tozu kıvılcımla beraber toz emme makinesine çekildi. Makine birden alevlere teslim oldu. Yangına ilk olarak firma çalışanları müdahale etti. Daha sonra ise bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA