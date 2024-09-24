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Yalova'da Ağaçta Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla futbol oynayan bir çocuk, ağacın üzerine çıkarak topunu almak istedi ancak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla çocuğu kurtardı ve arkadaşları buna alkışlarla karşılık verdi.

Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla futbol oynayan çocuk, ağaçta kalan topunu almak istedi. Ağacı tırmanan çocuk, ne kadar denese de aşağıya inemedi. Arkadaşları ise durumu Yalova itfaiyesine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, ağaçta mahsur kalan çocuğu merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı. Çocuğun kurtarılmasıyla arkadaşları da itfaiye ekiplerini alkışladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye yalova Futbol Çocuk

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