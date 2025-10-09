Yalova'da AFAD Tatbikatı: Kars Ekipleri Başarıyla Görev Aldı

Yalova'da gerçekleştirilen tatbikatta katılan Kars AFAD ekipleri, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Yalova ilinde gerçekleştirilen tatbikatta 521 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma aracı ve 23 afet grubu ile toplamda bin 370 personel ve 210 araç sahada görev aldı.

Kars AFAD olarak, tatbikat kapsamında sorumlu olduğumuz Yalova'nın Altınova ilçesinde koordinasyonu sağlamak üzere AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, önderliğinde Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Ferdi Gürhan Şamcı ve AADYM Şube Müdürü Metehan Mor'da tatbikata katıldı.

Tatbikat kapsamında; arama-kurtarma çalışmaları, yaralı tahliyesi, enkaz kaldırma, barınma ve lojistik destek hizmetleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. - KARS