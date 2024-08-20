Yalova'da 89 Kilo 700 Gram Bitkisel Macun Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından bir araçta yapılan kontrolde epimedium içerikli 89 kilo 700 gram bitkisel macun ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan kontrolde, satışa hazır vaziyette 390 adet epimedium içerikli toplamda 89 kilo 700 gram bitkisel macun ele geçirildi. Polis araç sürücüsüyle ilgili adli tahkikat başlattı. - YALOVA