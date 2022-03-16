Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi - Haberler

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Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.

YALOVA (İHA) - Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Altınova İlçe Jandarma ekiplerince Tavşanlı beldesinde S.Ç. isimli şahsın kilitli poşetler içinde dolu makaron sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsa ait barakada yapılan aramada çeşitli markalarda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi. Şahıs hakkına adli soruşturma başlatılırken ele geçirilen malzemelerin Yalova Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

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