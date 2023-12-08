Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
Yalova'da meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 3 otomobil, 2 cip ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA