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Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Yalova'da meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 3 otomobil, 2 cip ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Yalova Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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