Yalova'da 52 Şüpheli Yakalandı, 17'si Cezaevine Teslim Edildi

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 günlük süreçte haklarında arama kararı bulunan 52 şüpheli yakalanırken 17'si cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 16-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sistem ve saha çalışmaları neticesinde, "Hırsızlık, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Tehdit, Güveni Kötüye Kullanma, Yağma ve 6136 SKM" suçlarından aranması bulunan toplam 52 şahıs yakalandı. Zanlılardan haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli,, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 17 zanlı cezaevine teslim edildi.

Yakalananlar arasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G., 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. de yer aldı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T., hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. de polisin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - YALOVA