Yalova'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkiinde Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüs birbirine girdi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.