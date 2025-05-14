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Yalova'da 4 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yalova'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkiinde Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüs birbirine girdi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
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