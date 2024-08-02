Yalova'da 3 peçeli yavru baykuş doğaya salındı

YALOVA - Yalova'da, anneleri öldükten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay süresince bakımları gerçekleştirilen 3 peçeli baykuş yavrusu yeniden doğaya salındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde anneleri ölmüş 3 yavru baykuş DKMP Yalova Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 2 ay süresince yavru baykuşların müdürlük personelleri tarafından bakımları gerçekleştirildi. Gelişimleri sağlıklı bir şekilde gerçekleşen baykuşlar doğaya bırakılmaya hazır hale getirildi. Baykuşlar daha sonra ekipler tarafından bulundukları bölgede yeniden doğaya bırakıldı. Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İhbar sonrasında personelimizce Çınarcık sınırları içerisinde annelerinin ölmüş olduğu tespit edilen 3 adet yavru peçeli baykuş bulunarak Müdürlüğümüzce koruma altına alınmıştır. Kurumumuz Veteriner hekimi tarafından gerekli muayene ve tedavileri yapılan yavru baykuşların bakımlarına başlanmıştır. Veteriner Hekimimiz gözetiminde görevli personelimizce iki ay kadar süren besleme ve bakım süreci sırasında yavrularımız personelimizce sürekli gözlenmiş ayrıca yuvaya fotokapan kurularak yavruların bireysel gelişimlerinin özenle takip edilmesi sağlanmıştır. Yavrularımız sağlıklı bir şekilde gelişim süreçlerini tamamlayarak doğada yaşayabilecek duruma gelmiş ve yaban hayatıyla buluşturulmuştur" denildi.