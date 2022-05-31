Yalova'da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi - Haberler

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Yalova'da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova'da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 26 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 26 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir işletmede makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İş yerinde yapılan aramada 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi Y.B hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı Yalova 3. Sayfa Haberler

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