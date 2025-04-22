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Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Yalova-Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Yalova- Bursa yolunda kaza yapan otobüsün devrilme anı ortaya çıktı

YALOVA - Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ş. idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, 57 yaşındaki Özcan Şen ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksarken, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan yan yatan otobüsün o anları, yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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