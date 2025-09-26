Haberler

Yalova Adliyesinde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Yalova adliyesine tanık olarak gelen bir kişi, husumetlisi tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralandı. Şüpheli, kaçarken yakalandı.

Yalova adliyesine tanık olarak ifade vermeye gelen bir kişi husumetlisi olan kişi tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralanırken, kaçan şüpheli Köpek Eğitim Merkezi bahçesinde yakalandı.

Olay sabah 09.56 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Hakim Sadettin Berki Caddesi Yalova adliyesi önünde meydana geldi. Bursa'da yaşanan bir yaralama olayı için Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanıklık yapmaya gelen 40 yaşındaki H.T. husumetlisi olduğu Ö.A. (31) isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 77 yaşındaki E.K. da sol diz kapağından yaralandı.

Kaçan şüpheli Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor. - YALOVA

