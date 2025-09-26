Haberler

Yalova Adliyesi önünde tanık cinayeti: Bir ölü, bir yaralı

Güncelleme:
Bursa'da görülen cinayet davasında tanık olarak ifade vermek için Yalova Adliyesi'ne giden Halis Turan, husumetlisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında ayrıca yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Bursa'da görülen cinayet davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye giden şahıs, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce öldürülen Abdurahman Arslan'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye gelen Halis Turan (40), aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31), Halis Turan'a tabancayla ateş etmeye başladı. Ömer A., husumetlisini son olarak kafasına ateş ederek öldürdü. Bu sırada mermilerden biri yoldan geçen E.K'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi. Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru da ateş etti. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalaan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da da olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
