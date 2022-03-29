Yalova açıklarında mayın paniği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova açıklarında mayın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova açıklarında mayın paniği

Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

ARMUTLU, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde, deniz kıyısına yakın bir cisimden şüphelenen vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Bölgede cismin deniz mayını olabileceği bilgisi gelen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede cismin tekneleri deniz açıklarında bağlamaya yarayan şamandıra olduğunu belirlendi.

Deniz mayını paniği yaşaya ilçe halkı cismin şamandıra çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Armutlu, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title